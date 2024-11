Voici les projets phares dans le secteur de la Santé

En 2025, le gouvernement béninois mettra en œuvre des projets visant à renforcer les secteurs de la santé et de la protection sociale afin d’améliorer le bien-être des populations. Les grandes priorités dans ces secteurs ont été présentées, mercredi 13 novembre 2024 aux députés à l’Assemblée nationale.

La santé reste un axe central du budget 2025, avec des initiatives pour moderniser les infrastructures sanitaires, former davantage de personnel médical, et renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Au titre des priorités, il y a la mise en place de 34 centres de simulation dans les zones sanitaires, la formation de 120 médecins délégataires, 200 échographistes et 200 ambulanciers.

Le budget prévoit la mise en service du Centre Hospitalier International de Calavi et des unités de scanographie du Centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé et du Centre hospitalier départemental du Zou ainsi que la construction et la réhabilitation des centres de santé de la commune de Banté.

Un Centre National Hospitalier et Universitaire de Psychiatrie (CNHUP) sera également construit à Allada. Sans oublier la construction et la réhabilitation de 688 centres de santé, 4 centres hospitaliers et universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux et 7 hôpitaux de 65 lits.

Le budget alloue des ressources pour lutter contre le paludisme, le SIDA, la tuberculose et d’autres maladies, afin de réduire leur prévalence et améliorer la qualité de vie des populations.

Le gouvernement souhaite aussi créer des pôles d’excellence dans les hôpitaux publics et promouvoir la santé communautaire. Il est attendu pour 2025, le respect des normes en infrastructures et équipements sanitaires dans au moins 90 % des structures de santé.

Réduire le taux de pauvreté de 5 % à l’horizon 2027.

Outre le secteur de la santé, le gouvernement béninois mise sur les actions sociales. En 2025, plusieurs programmes seront renforcés pour mieux accompagner les citoyens. Il y a entre autres la mise en œuvre d’une nouvelle phase du microcrédit Alafia, l’accélération du programme Gbessoké et la mise en place à partir de 2025 de Guichets uniques de Protection sociale. Le gouvernement a aussi prévu des aides sociales aux personnes vulnérables. L’ambition est de réduire le taux de pauvreté de 5 % d’ici 2027.

