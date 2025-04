La CSTB annonce une marche pour le 1er mai

C’est à travers une marche que la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) entend célébrer la fête du travail, le jeudi 1er mai 2025, à Cotonou. L’annonce a été faite mardi 22 avril 2025, à travers un communiqué.

La CSTB dans la rue à Cotonou le jeudi 1er mai prochain pour célébrer la fête du travail. A travers un communiqué signé du secrétaire général, Kassa Mampo, l’organisation syndicale invite les travailleurs toutes catégories confondues, les jeunes, les femmes, les Aspirants au métier d’enseignant (AME), les femmes des marchés et autres, à se joindre à elle pour cette manifestation. Le regroupement aura lieu à la place de l’Etoile rouge à partir de 7h. La marche va échouer à la Bourse du travail.

A travers cette manifestation, la CSTB entend dénoncer le « blocage de tous les agents de la fonction publique à l’échelon 11, le blocage des cadres organiques au niveau des ministères, la loi sur l’embauche, les difficultés des producteurs de soja, d’acajou et de coton, les difficultés des femmes des marchés et des transporteurs, le chômage endémique des jeunes, les conditions exécrables des étudiants dans les amphithéâtres, le manque d’enseignants et de matériels didactiques ».

Reste à savoir si les organisateurs ont reçu l’autorisation de la mairie et de la préfecture pour la tenue de leur manifestation.

F. A. A.

24 avril 2025 par ,