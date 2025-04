Plusieurs assaillants neutralisés lors des attaques du jeudi

Le jeudi 17 avril 2025, des individus armés non identifiés ont multiplié leurs assauts sur le territoire béninois avec deux attaques simultanées. Le bilan selon les sources officielles, fait état de plusieurs morts aussi bien du côté des assaillants que dans le rang des Forces de défense et de sécurité (FSD).

On en sait un peu plus sur les attaques perpétrées jeudi 17 avril 2025, de façon simultanée contre les positions de l’armée béninoise dans le Nord-Bénin. Ces attaques selon des sources officielles, ont lieu dans la zone appelée Point triple entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, les chutes de Koudou, et l’équipe en charge de l’ouverture de la voie menant au point triple. Le bilan apprend-on, fait état de 8 morts dans le rang des FSD. Des blessés ont été également enregistrés et évacués par hélicoptère.

La riposte des militaires béninois a occasionné des pertes énormes dans le rang des assaillants. Plus d’une dizaine d’assaillants ont été tués.

Une opération de ratissage de l’armée béninoise est en cours pour rechercher d’éventuels corps, des disparus, afin d’évaluer les pertes.

Cette attaque fait suite à celle enregistrée en janvier dernier, la plus meurtrière, et qui a coûté la vie à de nombreux soldats béninois.

F. A. A.

