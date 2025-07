Jacques Okoumassoun rend l’escrime accessible à tous et à toutes

Du 7 au 11 juillet 2025, la Fédération Béninoise d’Escrime a organisé une session de formation simultanée dans les communes de Natitingou (à l’École Normale Supérieure) et de Bembéréké (au Centre des jeunes). Cette formation, placée sous la supervision de la Direction Technique Nationale, a permis à 20 animateurs et animatrices de renforcer leurs compétences dans le métier d’entraîneur et en développement personnel.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Vivre ensemble par le sport », un programme soutenu par l’Ambassade de France, le Ministère des Sports du Bénin et la Fédération Béninoise d’Escrime. Elle vise à promouvoir les valeurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers la pratique de l’escrime.

Intitulé « Escrime pour tous et pour toutes », le projet a pour objectifs : de renforcer le capital humain technique de la Fédération, de former 20 nouveaux animateurs et animatrices d’escrime, d’initier plus de 100 jeunes filles et garçons à la pratique de l’escrime et aux valeurs de vie, et de créer 4 centres d’encadrement dans la partie nord du Bénin.

Parallèlement à cette formation, la Fédération a activement pris part à la cérémonie de lancement officiel du projet, tenue les 9 et 10 juillet à Parakou, où l’escrime a figuré parmi les disciplines sportives mises en démonstration. Cette présence a permis de valoriser davantage la discipline et d’attirer l’attention sur son rôle dans l’éducation et la paix sociale. Dans la continuité de cette dynamique, un camp d’initiation à l’escrime sera organisé dans les prochaines semaines dans les communes de Natitingou et de Bembéréké. Il permettra d’initier 100 jeunes supplémentaires à cette discipline porteuse de valeurs.

Par cette action, la Fédération Béninoise d’Escrime réaffirme son engagement à rendre l’escrime accessible à toutes et à tous, et à contribuer à la construction d’une société plus inclusive à travers le sport.

