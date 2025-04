Un mort, des blessés, et plus de 180 déplacés sans abri

Du 4 au 6 mars 2025, le village d’Assaba (commune de Bantè) a été secoué par de violents affrontements liés à un litige foncier opposant deux hommes : Saliou Idjebou et Saturnin Olaou.



Le conflit foncier a dégénéré lorsque Saturnin, accompagné de ses frères, a agressé Saliou dans sa plantation. Grièvement blessé, ce dernier a été hospitalisé, tandis que Saturnin est décédé après l’altercation.

En représailles, les proches du défunt ont attaqué la famille Olakere, soupçonnée d’être alliée à Saliou. Pendant trois jours, leurs maisons ont été incendiées, leurs biens détruits, et plus de vingt foyers ont été réduits en cendres. Le bilan humain est lourd : plus de 180 personnes déplacées, sans abri, réfugiées dans les villages environnants, et vivant sous la menace constante.

Malgré une visite d’un huissier de justice et une rencontre avec le maire, les victimes n’ont toujours pas pu regagner leurs terres ni reprendre une vie normale. Certaines ont même été arrêtées et placées en détention. Dans une lettre au ministre de l’Intérieur, le collectif des victimes demande justice, protection, et le retour à la paix. Ils affirment n’avoir aucun lien direct avec le conflit initial et réclament la fin des violences.

