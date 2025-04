Six nouveaux ambassadeurs reçoivent les conseils du Président

Le chef de l’Etat Patrice TALON a reçu à son cabinet ce jeudi 24 avril 2025, 6 ambassadeurs nouvellement nommés pour diriger les représentations diplomatiques du Bénin à l’extérieur du pays. Il s’agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Bénin près les États-Unis, le Qatar, la Chine, l’Inde, le Maroc et le Koweït.

Les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Bénin près les États-Unis, le Qatar, la Chine, l’Inde, le Maroc et le Koweït ont été reçus par le président de la République ce jeudi 24 avril 2025. Il s’agit respectivement de Agniola AHOUANMENOU, de Nouhoume Bida YOUSSOUFOU ABDOURAMANI, Franck E. W. ADJAGBA, Erick Jean-Marie ZINSOU, Joseph AHANHANZO, et de Badirou AGUEMON.

Selon une publication du gouvernement, cette « rencontre cruciale » a été l’occasion pour le président de la République de donner des instructions claires et précises à ses représentants, en soulignant l’importance de leur rôle dans la promotion et la défense des intérêts du Bénin sur la scène internationale. Ils devront promouvoir le pays sous toutes ses facettes, notamment dans les domaines culturel, économique, politique, éducatif et touristique. Devant le chef de l’Etat, les nouveaux ambassadeurs ont pris l’engagement solennel d’honorer le Bénin à tous égards et par conséquence, de placer les préoccupations des diasporas au cœur de la mission à eux confiée.

F. A. A.

