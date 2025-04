Le CNIN interpelle 09 présumés cybercriminels

Un réseau d’escroquerie en ligne a été démantelé la semaine écoulée par les éléments du Centre national d’investigations numérique (CNIN) à Cococodji et Aïdégnon, dans la commune d’Abomey-Calavi. Plusieurs Smartphones, des kits de connexion et autres équipements ont été saisis par les forces de l’ordre.

Le Centre national d’investigations numérique maintient toujours la veille en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. La semaine écoulée, une opération menée par les éléments du centre a permis d’interpeller 09 présumés cybercriminels à Cococodji et Aïdégnon, dans la commune d’Abomey-Calavi. Une femme, membre du réseau a été également interpellée.

La perquisition effectuée dans les locaux des mis en cause selon nos sources, a permis de saisir plusieurs objets dont des Smartphones, des kits de connexion internet et d’importants matériels informatiques. Les présumés cybercriminels seront bientôt présentés au Procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

