Des cabinets sélectionnés pour les travaux d’assainissement des villes secondaires

Ce mercredi 23 avril 2025 en Conseil des ministres, le gouvernement a marqué son accord pour la sélection de cabinets dans le cadre des travaux de construction de collecteurs d’assainissement pluvial et d’aménagement de voies connexes dans les villes d’Allada, Dassa-Zoumè, Pobè, Lokossa, Aplahoué, Djougou et Kandi.

Le 19 février dernier, le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, la contractualisation avec des entreprises en vue de la réalisation de ces travaux entrant dans le cadre de la deuxième phase du Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires.

Au cours de la session ordinaire de ce mercredi 23 avril, l’Exécutif a autorisé la sélection de cabinets pour des missions de contrôle et surveillance des travaux de construction de collecteurs d’assainissement pluvial et d’aménagement de voies connexes dans les villes d’Allada, Dassa-Zoumè, Pobè, Lokossa, Aplahoué, Djougou et Kandi.

Selon le communiqué du gouvernement, les procédures de signature des contrats étant en cours pour le démarrage effectif des chantiers, il est apparu opportun de conduire les diligences nécessaires au recrutement des prestataires pour les missions de contrôle et de surveillance aux fins d’assurer la qualité des ouvrages. D’où la signature de contrats avec les cabinets sélectionnés.

