54 soldats tombés au front selon le gouvernement

Le gouvernement béninois à travers son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, a exprimé ses condoléances aux familles des soldats tombés au front lors des attaques terroristes du 17 avril dans le Nord-Bénin. Il a profité de l’occasion pour rétablir la vérité sur le nombre de pertes en vies humaines dans l’armée béninoise.

Le nombre de morts dans le rang des Forces de défense et de sécurité (FDS) lors des récentes attaques n’est pas d’une centaine. Contrairement aux informations divulguées sur la toile, le bilan selon le gouvernement béninois, est de 54 décès. Dans une déclaration rapportée par La Nation, le secrétaire général adjoint, et porte-parole du gouvernement a souligné que « cela n’enlève rien à la gravité de ce qui s’est passé ».

Wilfried Léandre Houngbédji a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles de l’armée, notamment en matière de logistique et d’équipements, pour faire face à la menace terroriste. Il n’a pas occulté le défaut de coopération avec les pays voisins pour mettre fin aux attaques djihadistes.

Jeudi 17 avril 2025, des groupes armés ont perpétré une double attaque sur les positions de l’armée béninoise au point triple entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, et au niveau des chutes de Koudou.

Le premier bilan, de source militaire, faisant état de 8 morts du côté béninois et de 11 d’assaillants tués.

F. A. A.

23 avril 2025 par ,