Nicéphore Soglo exprime sa compassion aux familles éplorées et aux FSD

L’ancien président de la République, Nicéphore SOGLO a réagi suite aux attaques perpétrées de façon simultanées le jeudi 17 avril 2025, par des groupes armés contre les soldats béninois dans le Nord-Bénin. A travers une publication sur sa page Facebook, il a présenté ses condoléances aux familles éplorées et aux Forces de défense et de sécurité (FSD)

Lire le message de l’ancien président

Mes chers enfants,

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris l’attaque lâche, barbare et insoutenable perpétrée par des terroristes contre nos vaillants soldats dans le nord de notre pays. Le Bénin pleure aujourd’hui ses fils tombés au combat pour la protection de notre territoire et de notre peuple.

Face à cette épreuve douloureuse, je présente mes sincères et tristes condoléances aux familles endeuillées et à toutes nos forces de défense et de sécurité.

Que les âmes de nos héros reposent en paix.

Nous devons garder une constante en nous, quoi qu’il arrive et quelles qu’en soit les circonstances, rester unis et déterminés face à la menace terroriste qui plane sur notre pays.

Le pays de Guezo, Behanzin, Bio Guera, Kaba ne pliera jamais face au chantage de nos ennemis.

Vive notre pays

Nicéphore Dieudonné SOGLO

Ancien président du Bénin

Ancien maire de la ville de Cotonou

Vice-président du forum des anciens Chef d’état et de gouvernement d’Afrique

21 avril 2025 par ,