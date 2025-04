L’artiste Sergent Markus dévoile son livre-album Vodun Gospel

Nobila Airport Hôtel de Cotonou a abrité, vendredi 18 avril 2025, la séance dédicace du livre- album Vodun Gospel de l’artiste Sergent Markus.

Vodun Gospel, c’est le livre-album de l’artiste béninois Sergent Markus. Avec Vodun Gospel, il signe une œuvre hybride et audacieuse, mi-livre, mi-musique.

Édité en France par SALT & GINGER Music, un label dirigé par le Béninois Wilfried Boni, Vodun Gospel est un livre de 64 pages. Il rassemble des photos haute définition, une biographie, un prologue, les textes des 15 chansons de l’album ainsi qu’un générique des intervenants. Les photos et la création graphique sont l’œuvre d’Audace Tognissè Aziakou sous la direction de Laboratorio Arts Contemporain. Le livre s’accompagne d’une clé USB, contenant la version audio des chansons de l’album.

Par cette œuvre, Sergent Markus a voulu marquer son cinquantième anniversaire. « Il me fallait marquer sa sortie non seulement par le nombre de titres, mais aussi ce temps fort de ma vie. Il fallait aller au-delà d’un single, d’un album, d’un CD, apporter quelque chose de plus immortel parce que les paroles s’envolent, mais les écrits restent », a-t-il confié. À l’en croire, ce livre restera comme son premier ouvrage qui permet aussi d’écouter les chansons de l’album.

Sergent Markus, le soldat immortel

Du treillis militaire au micro de la scène artistique, l’histoire de Toussaint Djaho, alias Sergent Markus est celle d’un homme guidé par la passion et l’engagement. Il a 3 albums solo et des collaborations. Son dernier album slam Vodun Gospel est sorti le 20 mai 2023. L’artiste Sergent Markus s’autoproclame le soldat immortel. « Cette immortalité pour moi, elle n’est pas physique, c’est l’immortalité de ma pensée, de mes actions et de mes actes. (…). Le deuxième pan de cette immortalité, c’est le caractère immortel de mes textes. (…) Je ne suis jamais à la mode et je n’ai pas envie d’être à la mode et je veux faire une chose qui va durer dans le temps », a déclaré Sergent Markus.

Dans Vodun Gospel, il revendique l’héritage de ses racines, tout en faisant dialoguer le sacré vodun avec l’univers du gospel. Il affirme son double identité double, entre le fils du vodun et de la rencontre entre la racine africaine et les religions importées. Pour Sergent Markus, la spiritualité est personnelle : « Je suis croyant, mais pas religieux. Je crois que Dieu existe, je crois que la nature à ses lois qu’il faut respecter, mais je ne crois pas à l’institutionnalisation de la croyance dans les différentes religions ». À travers 15 titres, il aborde des thèmes tels que la politique, l’immigration, les déplacés de guerre, les réfugiés, etc.

Sorti à Paris le 12 avril 2025 au Grand Control, le livre-album Vodun Gospel est déjà disponible en France à la FNAC et à Cultura, et bientôt dans les librairies de Cotonou.

Akpédjé Ayosso

22 avril 2025 par ,