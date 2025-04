Une Commission béninoise pour promouvoir le nucléaire dans divers secteurs

Le gouvernement béninois renforce son engagement dans le développement de l’énergie nucléaire. À travers le décret n°2025-136 du 19 mars 2025, la Commission de l’énergie atomique a été instituée.

Créée en application de la loi de 2018 sur la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire, la Commission aura pour principale mission de promouvoir le développement technologique dans le domaine de l’énergie atomique. Elle devra aussi développer des applications pacifiques de ces technologies dans des secteurs tels que la santé, l’agriculture, l’énergie, l’environnement ou encore l’industrie.

« La Commission est chargée d’élaborer les documents de politique nationale dans le domaine de l’énergie atomique… et de développer les synergies nécessaires entre les ministères et autres organismes publics », selon l’article 2 du décret n°2025-136 du 19 mars 2025.

La Commission comprend un (01) coordonnateur, un (01) rapporteur et dix (10) membres issus de divers ministères (Santé, Énergie, Environnement, etc.) ainsi que du monde universitaire et de la société civile. Cette composition reflète une volonté d’intégrer les différents acteurs concernés par l’énergie nucléaire dans la réflexion et les décisions.

Des nominations sur appel à candidatures

Le coordonnateur et le rapporteur doivent justifier d’une expérience avérée dans le domaine nucléaire. Le premier sera également l’officier national de liaison avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), tandis que le second assurera la coordination nationale de la coopération régionale en matière de recherche.

Le décret encadre aussi le mode de nomination. Les postes de coordonnateur, de rapporteur et des membres sont pourvus par décret en Conseil des ministres, sur la base d’un appel à candidatures piloté par le Secrétaire général de la Présidence. Les mandats sont fixés à cinq ans renouvelables.

« Ils exercent leurs fonctions cumulativement avec leurs activités professionnelles habituelles », stipule l’article 6.

M. M.

22 avril 2025 par ,