Le passeport béninois en tête du classement

Un rapport de l’Agence Ecofin vient conforter la politique d’ouverture du Bénin au reste du continent. Ceci, grâce au passeport béninois, qui facilite l’accès sans visa préalable à 35 pays d’Afrique.

Avec le passeport béninois, le citoyen peut voyager sans visa préalable à travers 35 pays en Afrique. L’Agence Ecofin dans son dernier rapport a positionné le pays au premier rang en matière de mobilité sur le continent. Un résultat qui dénote de la politique d’ouverture au reste du monde adoptée par le gouvernement.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette politique adoptée par la diplomatie béninoise, sous l’impulsion du Chef de l’Etat Patrice TALON, vise à renforcer et faciliter les échanges entre pays, en levant les barrières préjudiciables à l’intégration sur le continent. « Le Bénin est l’un des rares pays d’Afrique à avoir supprimé la nécessité de visa pour les détenteurs de passeports africains, avant l’entrée sur son territoire en 2017. Cette initiative a été suivie par la Gambie en 2019, le Rwanda en 2023 et le Ghana en 2025 », lit-on dans le communiqué qui précise que la suppression totale de visa aux ressortissants africains qui voyagent au Bénin traduit aussi un bel exemple du panafricanisme, la mobilité et l’intégration étant « nécessaires à l’unité et au développement du continent ».

Liste des pays et des conditions d’entrée pour le détenteur du passeport béninois :

23 pays sans conditions

• Afrique du Sud ;

• Burkina Faso ;

• Cap-Vert ;

• Centre Afrique ;

• Côte d’ivoire ;

• Gambie ;

• Ghana ;

• Guinée ;

• Guinée-Bissau ;

• Libéria ;

• Libye ;

• Madagascar ;

• Mali ;

• Maurice ;

• Niger ;

• Nigeria ;

• Rwanda ;

• Sao Tomé-et-Principe ;

• Sénégal ;

• Seychelles ;

• Sierra Léone ;

• Togo ;

• Tunisie.

11 pays via visa à l’arrivée

• Burundi ;

• Comores ;

• Congo-Brazzaville ;

• Djibouti ;

• Ethiopie ;

• Malawi ;

• Mozambique ;

• Namibie ;

• Somalie ;

• Tanzanie ;

• Tchad.

1 pays via Autorisation de voyage électronique

• Kenya.

24 avril 2025 par ,