L’APB recrute pour plusieurs postes

L’Agence pénitentiaire du Bénin (APB) veut renforcer les effectifs de son personnel. Un avis de recrutement multipostes est lancé pour le recrutement d’un directeur de la santé, de l’hygiène et de l’alimentation ; d’un directeur pénitentiaire et d’insertion et de probation ; d’un chef cellule audit interne ; d’un responsable des systèmes d’information ; d’un chef cellule juridique et contentieux ; d’un chef service ressources humaines ; de 50 opérateurs de sécurité ; de 03 conducteurs de véhicules administratifs catégorie « D » plein ; 02 conducteurs de véhicules administratifs catégorie « B » ; et d’un agent de liaison.

Lire l’avis de recrutement

25 avril 2025 par