Voici les priorités de Imelda WADAGNI pour porter ASO Baobab

La présidente de ASO Baobab rêve grand pour le club de Lokossa. Dans un entretien à la presse, elle a décliné ses 04 priorités.

En prélude à la prochaine Ligue Nationale Professionnelle de Handball, Imelda WADAGNI, présidente de ASO Baobab a dévoilé ses priorités pour le club de Lokossa. Dans un entretien à la presse, elle a évoqué entre autres, « la création d’une société sportive pour la revitalisation de l’association, une cellule de base sans laquelle tout rêve relèverait de l’utopie ; la détection active de jeunes pratiquants et leur bonne prise en charge pour assurer la relève à travers le programme ‘’Cercle Baobab’’ ; la formation continue de cadres techniques, vecteurs de performances et de progrès ; et la mobilisation des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre effective des objectifs du club.

Pour ce qui concerne la création d’une société sportive, Imelda WADAGNI et son club dit-elle, sont « bien coachés dans ce sens ». Ceci, au regard de la politique de professionnalisation du sport dans toutes les disciplines. Tout en félicitant le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou KARIMOU pour son implication personnelle dans le développement du Handball au Bénin, elle l’a remercié de son « soutien permanent ».

La détection des talents fait savoir la présidente, est « un aspect qui préoccupe ». « Sans talents, nous n’aurons pas une équipe compétitive capable de réaliser de grandes performances », a-t-elle confié. Dans cette logique, un appel à candidature sera lancé les jours à venir pour le recrutement d’un directeur sportif capable de « dénicher les perles rares ». « Nous rêvons grand. Et il va falloir compter sur ASO Baobab pour le titre la saison prochaine en Ligue Nationale Professionnelle. Nous avons déjà ciblé certains joueurs que nous continuerons à suivre jusqu’au prochain marché des transferts. Notre équipe de jeunes participe au championnat de catégorie d’âge et nous avons déjà l’œil sur certains éléments qui se démarquent. Ceci dans l’idée qu’ils renforcent l’équipe première. Lors des playoffs de la Moov Africa Ligue Pro, avec l’aide de nos techniciens qui seront sur place, nous allons cibler de nouveaux bons joueurs », a expliqué Imelda WADAGNI.

Au sujet du projet "Cercle Baobab", la présidente de ASO Baobab apprend que c’est « un programme à travers lequel des talents seront aussi dénichés et révélés ». « Les aînés nous ont parlé de cet incroyable projet qui a disparu au fil des années », a-t-elle souligné rassurant de la dynamique de l’équipe qu’elle dirige. « Nous travaillerons en synergie avec les anciens dirigeants et joueurs du club pour voir dans quelle mesure adapter le projet aux nouvelles réalités du terrain. Nous formerons également des cadres dans ce sens. Nous comptons aussi sur toutes les bonnes volontés qui souhaitent accompagner le club », a confié Imelda WADAGNI.

Pour dérouler son programme d’actions, ASO Baobab selon sa présidente, aura besoin de toute nature de ressources. « Avec une bonne dose de communication, notre club gagnera en visibilité. Il n’y a rien de plus efficace pour accroitre l’intérêt des sponsors et mécènes à notre égard », a-t-elle fait savoir avant de préciser que les plans stratégiques de communication et de marketing du club sont prêts et certains partenaires ont déjà manifesté leur intérêt à les accompagner dans leurs différentes actions. « Nous mettrons à profit les différentes cartes dont nous disposons », a-r-elle rassuré.

Imelda WADAGNI est un grand fan de sport qui a pratiqué le tennis et le judo pendant plusieurs années. Elle a été élue présidente de ASO Baobab au terme d’une assemblée générale élective le dimanche 21 août 2022 à Lokossa.

F. A. A.

26 octobre 2022 par