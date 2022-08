Le président Patrice Talon a pris le décret N° 2022-457 du 27 juillet 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Douanes. Rattachée directement au ministre chargé des Finances, la Direction générale est l’organe central de commandement et de gestion de l’Administration des Douanes. Lire les attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Douanes.

18 août 2022 par ,