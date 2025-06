Le Bénin passe de 7 000 à 130 000 lampadaires publics

Lors de son point hebdomadaire avec la presse ce vendredi 20 juin 2025, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, a levé toute ambiguïté sur l’état de l’éclairage public au Bénin.

A Cotonou, la capitale économique du Bénin, les grandes traversées sont en travaux mais la plupart sans lampadaires visibles. La situation inquiète. Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement rassure : « Actuellement il y a les travaux, vous observez bien. On ne peut pas mettre les lampadaires avant d’avoir fait la chaussée. Donc ça vient, c’est intégré ! »

Le gouvernement déploie une politique d’éclairage public à l’échelle nationale. Le projet vise à impacter chaque commune, selon le porte-parole qui exhorte à la patience. A l’en croire, le Bénin a fait des progrès en matière d’éclairage public si l’on compare la situation de 2016 à 2025.

« En 2016, il y avait 7 000 lampadaires au Bénin qui fonctionnaient. Il y avait à peu près 17 000 qui étaient hors service. Aujourd’hui, on a au moins 130 000 lampadaires. Et d’autres s’ajouteront bientôt », a indiqué Wilfried Léandre, vendredi 20 juin 2025 face aux professionnels des médias à Cotonou. Ce qui indique un bond en moins de dix ans. Et ce n’est pas fini.

« Le projet Lumière du Bénin, c’est encore un autre pan qui va impacter les chefs-lieux des différentes communes, les 77 communes, leurs chefs-lieux, puis certains arrondissements pour des raisons spécifiques. Donc ne soyez pas pressés. Les artères seront bien couvertes en lampadaires », a rassuré le porte-parole du gouvernement. Pour rappel, des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération sont prévus sur l’ensemble des 77 communes sur plus de 1600 km de voiries dans le cadre du projet Lumière du Bénin.

Marc MENSAH

