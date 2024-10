Voici les membres du CA de l’Agence de développement de l’enseignement technique

Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence de développement de l’enseignement technique ont été nommés par décret en date du 18 septembre 2024.

En attendant leur installation pour un mandat d’une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois, voici les sept (07) personnes qui siégeront au Conseil d’Administration (CA) de l’Agence de développement de l’enseignement technique.

Il s’agit de : Monsieur Nounagnon Aristide DJIDJOHO, représentant de la Présidence de la République ; Monsieur Tahirou DJARA, représentant du Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale ; Madame Sèdjro Jesmina Ketsia AKELE épouse KEREKOU, représentante du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle ; Monsieur Koladé Josué AZANDEGBEY, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Monsieur Pierre CHANOU, représentant du ministère des enseignements maternel et primaire ; Monsieur Gnonna A. Yannick KOUAKANOU, représentant du ministère de l’économie et des finances ; Monsieur N’dah Robert SINKENI, représentant du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi.

Selon l’article 2 du décret n°2024-1109, le Conseil d’Administration (CA) de l’Agence de développement de l’enseignement technique sera présidé par Monsieur Nounagnon Aristide DJIDJOHO.

M. M.

6 octobre 2024