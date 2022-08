Voici les jeunes talents révélés à la course de détection

Des jeunes cyclistes (garçons et filles) se sont révélés à la course de détection organisée, samedi 13 août dernier, dans la commune d’Akpro-Missérété par la Fédération Béninoise de Cyclisme en partenariat avec la SOBEBRA (Société Béninoise de Brasserie), partenaire de longue date du vélo béninois.

Résultats de la course de détection

-Coureurs vélos ordinaires retenus

Chez les garçons

Houssou Firmin

Yetongnon Arnaud

Doffonssou Edmond

Dah Lokonon Moutaessur

Amen Sènou

Tovoedjrê Claude

Ahoton Houénagnon

Mitrodé exocé

Tovoedjrê Robert

Vital Adjovi

Chez les Filles

Sena Nadège

Vignon Fodo

Podium des Élites

1- Kinnouezan Honoré

2- Sagbo Emmanuel

3- Lokossou Christian

Podium U-23

Houéto Émile ( Sas Vc)

Soudji Romuald (Guépard Vc)

Fousséni Gaïrani

Chez les garçons (Juniors)

1er -Exodus Saïzonou (Saphir Vc)

2e -Modeste Yétognon (Paco Vc)

3e -Célestin Yehoumè (Guépard Vc)

Chez les Dames (Juniors)

1ère -Charlotte Mètoévi (Zoum Zoum VC)

2e -Yvette Vido (Zoum Zoum)

3e -Solange Bodjrènou (Injeps)

16 août 2022 par