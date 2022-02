Voici les domaines prioritaires de la coopération UE-Bénin

Nouveau programme de coopération entre le Bénin et l’Union européenne. Couvrant la période 2021-2027, le Programme Indicatif Multi-annuel (PIM) de l’UE a été présenté mardi 08 février 2022 à une délégation du gouvernement béninois avec à sa tête le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

« Nous marquons une étape importante dans notre coopération, en nous engageant à soutenir à long terme nos priorités communes. Notre partenariat n’est pas seulement quantitatif, mais surtout qualitatif et pendant les prochaines années, mon équipe et moi, nous nous efforcerons à mettre le Bénin au cœur des opportunités, instruments et stratégies européens pour appuyer nos valeurs et intérêts communs », a déclaré Sylvia Hartleif, ambassadrice, cheffe de la Délégation de l’UE au Bénin. Le nouveau programme de coopération entre le Bénin et l’UE repose sur trois domaines prioritaires. Il s’agit du renforcement du capital naturel et humain ; la promotion de la croissance verte et du numérique et la promotion d’une société prospère et sécurisée.

Selon l’ambassadrice, le nouveau programme d’actions du gouvernement PAG 2, et la stratégie de programmation pluriannuelle 2021-2027, donneront un nouvel élan à la coopération UE-Bénin. Ls priorités, poursuit-elle, se complémentent et s’entremêlent avec les priorités du gouvernement béninois. Elle a annoncé un premier financement d’un montant de 255 millions d’euros, soit plus de 147 milliards de FCFA pour la période 2021-2024.

« Il faut noter que le Bénin est parmi les rares pays qui ont reçu une allocation financière plus importante par rapport à la période précédente. (…) Ceci est une preuve de confiance et un signe que l’Union européenne souhaite accompagner davantage les efforts du gouvernement pour moderniser le pays. Après une évaluation à mi-parcours en 2024, une deuxième décision sera prise pour l’enveloppe financier additionnel couvrant la période 2025-2027 » a ajouté la cheffe de la délégation de l’Union Européenne au Bénin.

Les priorités seront mises en œuvre en partenariat avec les États membres de l’Union européenne dans le cadre d’une approche « Equipe Europe ». Elles sont conformes à l’Agenda 2030 des Nations Unies, à l’Accord de Paris et à la stratégie « Global Gateway » de l’UE.

A.A.A

10 février 2022 par