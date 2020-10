Voici les décrets adoptés en conseil des ministres ce mercredi

Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 07 octobre 2020, plusieurs décrets.

Il s’agit des décrets portant approbation des statuts modifiés de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique ; du décret portant création et approbation des statuts de l’Ecole des métiers du numérique.

Le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnels de la Police républicaine ; et celui relatif aux modalités de reclassement des personnels dans les corps et grades de la Police républicaine ont été également adoptés.

F. A. A.

