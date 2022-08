Voici les adversaires des Ecureuils U23 au second tour

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé, jeudi 18 août 2022 au Caire en Egypte, au tirage au sort des équipes dans le cadre du second tour des éliminatoires de la CAN U23.

Les Ecureuils U23 affronteront l’équipe du Soudan dans le cadre du second tour des éliminatoires de la CAN U23, selon le tirage au sort des équipes effectué par la CAF jeudi 18 août dernier.

L’équipe du Bénin va se déplacer au Soudan pour le match aller programmé pour être joué entre le 21 et 23 octobre 2023.

Au match retour (28-30 octobre), Les Ecureuils U 23 recevront l’équipe du Soudan à Cotonou.

La CAN U23 est prévue en juin 2023 au Maroc et servira de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d’été en 2024.

M. M.

19 août 2022 par