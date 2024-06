L’Assemblée nationale a désigné dans la nuit de ce vendredi 28 juin 2024, ses trois représentants devant siéger à la HAAC, 7e mandature. Il s’agit de MM. Fernand Gbaguidi, Marcelin Ahonoukoun et N’Tcha N’da Gérard. Les trois conseillers ont été désignés par les députés par vote secret à l’issue d’une séance plénière.

Après l’élection des représentants des professionnels des médias et ceux du parlement, tous les regards sont tournés vers le président de la République, qui va désigner dans les prochains jours ses trois Conseillers pour la HAAC, 7e mandature.

29 juin 2024 par