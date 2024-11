Voici les 24 pays qualifiés pour la CAN Maroc 2025

Fin de la dernière trêve de l’année 2024 ce mardi 19 novembre. Ce qui vient mettre fin aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Au terme de la 6e journée, on connaît désormais toutes les nations qui prendront part à la phase finale de la 35e édition de la plus prestigieuse des compétitions africaines au Maroc.



En effet, avec le Mozambique qui a gagné 2-1 face à la Guinée-Bissau, on connaît désormais les 24 pays qui participeront à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il y a évidemment le Maroc qui est pays hôte ainsi que la plupart des favoris comme le Cameroun, l’Algérie, le Sénégal, l’Égypte, la Côte d’Ivoire ou le Nigeria. On note cependant trois gros absents avec le Ghana quadruple vainqueur de la compétition ainsi que la Guinée et le Cap-Vert, qui avaient atteint les quarts de finale de la CAN 2023.

*𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟰 𝗣𝗔𝗬𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘́𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟱 !*

🇲🇦 Maroc

🇧🇫 Burkina Faso

🇨🇲 Cameroun

🇩🇿 Algérie

🇨🇩 RD Congo

🇸🇳 Sénégal

🇪🇬 Égypte

🇦🇴 Angola

🇬🇶 Guinée équatoriale

🇨🇮 Côte d’Ivoire

🇬🇦 Gabon

🇺🇬 Ouganda

🇿🇦 Afrique du Sud

🇹🇳 Tunisie

🇳🇬 Nigéria

🇲🇱 Mali

🇿🇲 Zambie

🇿🇼 Zimbabwe

🇰🇲 Comores

🇸🇩 Soudan

🇧🇯 Bénin

🇲🇿 Mozambique

🇧🇼 Botswana

🇹🇿 Tanzanie

J.S

