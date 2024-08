Voici les 07 programmes phares de la mandature 2020-2025 de la CCI Bénin

Dans son engagement à construire « une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur d’une économie béninoise florissante », la mandature 2020-2025 de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), s’est dotée de 07 programmes phares.

07 programmes phares au cœur des actions de la mandature 2020-2025 de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin. Ces programmes qui s’inscrivent dans le Plan stratégique 2025 de l’institution consulaire, vise à construire au Bénin, « une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur d’une économie béninoise florissante ». Dans ce cadre, plusieurs programmes visant à renforcer le soutien aux entreprises, à promouvoir l’innovation, et à améliorer la compétitivité du tissu entrepreneurial ont été lancés et consolidés. Il s’agit des programmes CCI Développement, CCI Formation, CCI Expert, Ahilido 2.0, Observatoire CCI, CCI Qualité, et CCI Croissance.

Ces programmes mis en œuvre depuis 2020, contribuent au renforcement des entreprises.

