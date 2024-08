Voici le tirage au sort de la phase de zone

La salle de presse du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou a accueilli ce mardi 27 août 2024, la cérémonie du tirage au sort de la phase de zone de la 11e édition des Jeux Universitaires du Bénin. Découvrez le récapitulatif.

Samedi 31 août 2024 démarre dans les 12 départements du Bénin, la phase de zone de la 11e édition des Jeux Universitaires. Dans ce cadre, le tirage au sort de cette compétition a eu lieu ce mardi à Cotonou. Une cérémonie qui a connu la présence de diverses autorités notamment du Directeur de Cabinet du Ministre des Sports, Crépin OKOUOLOU, Directeur Général de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire, Dr Victor Soumon LAWIN, des Directeurs départementaux des Sports, des cadres à divers niveaux et des représentants des équipes engagées dans la compétition.

Voici le tirage au complet :

ZONE 1

Basketball Homme

Poule A

1- Cours Sonou Parakou

2- UP/Flash

3- UP/FA

Confrontation Directe

UP/ENSPD vs UP/IFSIO

Football Masculin

Poule A

1- ESAE Parakou

2- LCS Parakou ( Les Cours Sonou)

3- Sapientia Parakou

4- HECM Parakou

Poule B

1- UP/ FLASH (Parakou)

2- UP/ FA ( Faculté Agronomie Parakou)

3- UP/ IFSIO

Handball Homme

Poule A

1- UP/FASEG

2- UP/FLASH

3- SAPIENTIA Parakou

Volleyball Homme

Poule A

1- UP/FLASH

2- Les Cours Sonou Parakou

3- Sapientia Parakou

4- UP/FDSP

ZONE 2

Basketball Homme

Poule A

1- INSTI Lokossa

2- ENSET Lokossa

3- ESST Lokossa

Le vainqueur de cette poule sera opposé à UNSTIM Abomey

Football Masculin

Poule A

1- ESST Lokossa

2- ENSET Lokossa

3- ESM Lokossa

4- INSTI Lokossa

Poule B

1- IUMA Abomey

2- Les Cours Sonou Bohicon

3- UNSTIM Abomey

Basketball Masculin

Poule A

1- FLLAC

2- FADESP

3- ENAM

4- INE

Poule B

1- ESCAE

2- FASHS

3- FSA

Poule C

1- FAST

2- IFRI

3- FASEG

Football Masculin

Poule A

1- EPAC

2- FASEG

3- FLLAC

4- HECM

Poule B

1- FADESP

2- ENAM

3- FAST

Poule C

1- FASHS

2- ES Le Faucon

3- IFRI

ZONE 3

Basketball Féminin

Poule A

1- FLLAC

2- FASHS

3- IFRI

Handball Féminin

1- IFRI

2- FASHS

3- FLLAC

Volleyball Masculin

1- FLLAC

2- FASEG

3- FAST

ZONE 4

Football Masculin

Poule A

1- EPAC

2- FASEG

3- FLLAC

4- HECM

Poule B

1- FADESP

2- ENAM

3- FAST

Poule C

1- FASHS

2- ES Le Faucon

3- IFRI

Basketball Masculin

Poule A

1- FLLAC

2- FADESP

3- ENAM

4- INE

Poule B

1- ESCAE

2- FASHS

3- FSA

Poule C

1- FAST

2- IFRI

3- FASEG

Basketball Féminin

Poule A

1- FLLAC

2- FASHS

3- IFRI

Handball Féminin

1- IFRI

2- FASHS

3- FLLAC

Volleyball Masculin

1- FLLAC

2- FASEG

3- FAST

ZONE 5

Football Masculin

Poule A

1- CU Adjarra

2- ISM ADONAÏ Porto-Novo

3- UNA Porto-Novo

4- UATM GAZA FORMATION Porto-Novo

Poule B

1- HECM Porto-Novo

2- LCS Porto-Novo

3- IUST-AS

4- INJEPS Porto-Novo

Les deux équipes du plateau vont s’affronter. Il s’agit :

UNA Sakété vs UNA Ketou

Le vainqueur affrontera le champion de la zone de l’Ouémé.

Basketball Homme

1- CU Adjarra

2- UNA Porto-Novo

3- INJEPS

Volleyball Homme

1-CU Adjarra

2-INJEPS

3- SAPIENTIA Porto-Novo

4-UNA Kétou

J.S

28 août 2024 par