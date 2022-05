Voici le classement aux points sur le Tour cycliste du Bénin

La 17è édition du Tour Cycliste international du Bénin couru du 02 au 08 mai 2022 entre plusieurs communes du Bénin a connu son apothéose à Cotonou avec le Grand Prix.

84 coureurs venus de plusieurs pays ont participé à la 17è édition du Tour Cycliste international du Bénin du 02 au mai 2022.

La compétition a été une réussite grâce à d’importants parrains dont le Réseau de téléphonie mobile Moov Africa présent sur le Tour et aux côtés des pensionnés des orphelinats et d’hôpitaux.

Présente aussi sur le Tour avec trois produits, Castel Beer, Aqua Bell et World Cola, la Société Béninoise des Brasseries (SOBEBRA) a permis à la Fédération Béninoise de Cyclisme de réussir sa mission.

Ces grands parrains du Tour sont salués par le ministre des sports Oswald Homéky, qui n’a pas manqué d’inviter d’autres entreprises à leur emboîter le pas.

« L’implication des différents sponsors, de la commune de Cotonou, des autres communes que le tour traversera et du gouvernement du Bénin à travers le Ministère des sports ne vous (Romuald Hazoumè, président de la Fédération Béninoise de Cyclisme, ndlr) fera pas défaut », a promis le ministre Oswald Homéky Homéky pour le prochain Tour Cycliste du Bénin (18è édition).

Au terme des cinq étapes (Boukoumbé-Djougou ; Djougou-Parakou ; Savalou-Bohicon ; Bohicon-Comè, Sèhouè-Porto-Novo-Cotonou) et du Grand Prix de Cotonou, le classement aux points se présente comme suit :

10 mai 2022