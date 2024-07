Les candidats à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2024, seront fixés sur leur sort le lundi 08 juillet. La délibération selon un communiqué du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, aura lieu dans la salle CODIR dudit ministère.

Conformément au calendrier de déroulement de l’examen du BEPC, session de juin 2024, les résultats seront disponibles le lundi 08 juillet 2024, avec la délibération nationale de l’admissibilité dans la salle CODIR du ministère de l’enseignement secondaire. Cette délibération sera suivie de la proclamation devant les médias.

« Comme pour les années antérieures, les résultats seront immédiatement disponibles sur les plateformes eResultats ( https://www.eresultats.bj) et EducMaster (http://dec.educmaster.bj ). Les Directions Départementales feront proclamer, le mardi 09 juillet 2024, lesdits résultats d’admissibilité dans leurs départements respectifs et *les épreuves orales et sportives débuteront le mercredi 10 juillet 2024, à partir de 07h 00* sur tout le territoire national », précise le communiqué.

