Le président de la Fédération béninoise de football (FBF), Mathurin de Chacus, candidat à sa propre succession à l’élection du comité exécutif de la FBF a déposé sa candidature ce mercredi 20 juillet 2022. « Allons plus loin », c’est la dénomination de la liste de candidature que conduit le président sortant. On note deux entrées. Il s’agit de Bruno Didavi et Gilles Gbaguidi. Ils ont remplacé Guy d’Almeida et Justin Saïzonou.

L’élection du comité exécutif de la FBF est prévue pour le 20 août prochain. Mais avant, le dépouillement a lieu ce jeudi 21 juillet à la commission électorale.

Composition de la liste « Allons plus loin »



