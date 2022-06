Voici la composition de l’équipe béninoise

Les Écureuils du Bénin affrontent, ce samedi 04 juin 2022, les Lions de la Teranga du Sénégal. Pour cette première rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le sélectionneur par intérim de l’équipe nationale, Moussa Latoundji a opté pour un schéma défensif.



Dans les buts, Saturnin Allagbe. A la défense, Olivier Verdon, Khaled Adenon, David Kiki, et Doremus. Le milieu de terrain sera animé par Matteo Ahlinvi, Sessi d’Almeida, Tosin Aiyegun, Jodel Dossou et Anane Tidjani. Seul à la pointe de l’attaque, Steeve Mounié.

Le coup d’envoi est prévu pour ce samedi 20h, heure de Cotonou.

La dernière confrontation entre les deux formations remonte à 2019. Le Sénégal avait battu le Bénin en ¼ de finale de la CAN Égypte 2019.



