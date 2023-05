Voici ce que dit FAYA TESS dans « Makambo Mibale »

FAYA TESS la star congolaise est à Cotonou pour animer une soirée Rumba VIP. L’événement aura lieu le dimanche 30 avril à Novotel. A cette occasion votre journal publie ici la traduction française de son morceau fétiche Makambo Mibale

|Ci-après le son et la traduction|

TRADUCTION EN FRANCAIS by Mbaku Nkasa

Introduction :

Makambo mibale ebomi mokili mobimba ah

(Deux preblemes tuent le monde entier )

Liboso nde likambo ya falanga

( Premierement , le probleme d’argent )

Ya mibale likambo ya basi

( Deuxiemement , le probleme des femmes )

Baninga botiya matoyi eh

( Mes freres pretez vos oreilles )

Soki bana mibali balingani lokola bakufa

( Si deux jeunes garcons ont une forte amitie )

Elenge ya muasi akoki nde kokabola bango

( (Une jeune fille ne peut les separer )

Soki akoti na kati na bango oh

( Si elle entre au mileu d’eux )

Na likambo ya falanga ah

( Quant au probleme d’argent )

Nakanisi bino moko boyebi

( Je pense que vous memes vous savez)

Malamu baninga bokeba oh

( Mieux vaut etre prudent )

Neyebi te

( Je ne sais pas )

Soki bo kodouter na maloba ma ngai

( Si vous douter de mes paroles )

Nakinisi pe te oh

( Je crois que non )

2X

INTERMÈDE

Soki bana mibali balingani lokola bakufa

( Si deux jeunes garcons ont une forte amitie )

Elenge ya muasi akoki nde kokabola bango

( Une jeune fille ne peut les separer )

Soki akoti na kati na bango oh

( Si elle entre au milieu d’eux )

Na likambo ya falanga ah

( Quant au probleme d’argent )

Nakanisi bino moko boyebi

( Je pense que vous savez vous memes )

Malamu baninga bokeba oh

( Mieux vaut etre prudent )

Nayebi te

( Je ne sais pas )

Soki bo kodouter na maloba ma ngai

( Si vous allez douter de mes paroles )

Nakanisi pe te oh

( Je crois que non )

REFRAIN

Na makambo oyo

( Pour ces problemes )

Kotia tembe te

( Ne doutez pas )

Baninga ba ngai oh

( Mes freres )

Kende epai ya na zuzi

(Allez chez les juges )

Makambo bakosambaka

( Les problemes qu’ils tranchent )

Mosusu yango oyo

( D’autres sont ceux-la )

Likambo tokowelaka

( Les problemes pour lesquels nous disputons )

Likambo ya mbongo na basi

( Le probleme d’argent et de la femme )

Eboma mboka

(tuent le pays )

Baninga mibali oh

( Mes freres hommes )

Tokebaka

( Soyons prudents

La vie est un combat oye

2X

SEBENE

Na makambo oyo

Kotia tembe te

Baninga ba ngai oye

Kende epai ya ba zuzi

Makambo bakosambaka

Mosusu yango oyo

Likambo tokowelaka

Likambo ya mbongo na basi

Eboma mboka

Baninga mibali oh

Tokebaka

La vie est un combat oye

