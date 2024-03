Vladimir Poutine réélu pour un cinquième mandat

Le président Vladmir Poutine a été réélu avec 87 % des suffrages à l’élection présidentielle russe.

Le dépouillement des bulletins de 24% des bureaux de vote à l’issue de l’élection présidentielle russe du dimanche 17 mars 2024 place le président sortant Vladimir Poutine en tête du scrutin.

Vladimir Poutine a obtenu 87,97 % des suffrages, selon de premières estimations. Le président russe aux commandes depuis 24 ans est ainsi réélu pour un cinquième mandat.

Le candidat du Parti Communiste de la Fédération de Russie (CPRF), Nikoalaï Kharitonov est arrivé 2è avec 4,7% des suffrages.

Vladislav Davankov du parti Libéral-démocrate de Russie (LDPR) est 3è.

L’élection se déroulant dans un contexte de guerre en Urkaine, le président Vladimir Poutine a remercié tous les citoyens qui ont voté et les soldats russes engagés dans la guerre.

« Nous avons beaucoup de tâches concrètes et importantes à accomplir. Les résultats de l’élection témoignent de la confiance des citoyens du pays et de leur espoir que nous ferons tout ce qui est prévu », a précisé le président Vladimir Poutine à la télévision.

