Victoire difficile pour la France, la Belgique s’écroule d’entrée

Trois matchs et trois victoires ce lundi 17 juin 2024 à l’Euro en Allemagne.

La Roumanie a signé la grosse performance de la journée face à l’Ukraine. Elle s’est imposée très logiquement 3-0. Dans la foulée à 17h, on a assisté à la plus belle surprise de cette première journée de la phase de Poules.

La Belgique s’est effondrée au terme de son premier match contre la Slovaquie. Sur une erreur des Belges dans les derniers mètres de la surface, Schranz profite pour marquer le seul but de la rencontre (0-1). Dominateurs jusqu’au terme de la rencontre, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont vu deux buts inscrits par Romelu Lukaku être annulés par la VAR. L’un pour hors jeu et l’autre sur une faute de main au départ d’Openda. Défaite 0-1 de la Belgique. Elle devra gagner forcément son deuxième match pour rêver de passer en huitièmes de finale. Ceci, puisque la Slovaquie et la Roumanie comptent déjà trois points chacun.

En fin de journée, l’Autriche sans David Alaba (blessé et parmi le staff) jouait l’Equipe de France. Pas trop rassurants, les Bleus ont quand même réussi à marquer grâce à un centre de Kylian Mbappé dévier par Wöber dans son propre camp. 0-1, le score est resté ainsi de la fin de la première mi-temps au coup de sifflet final. Malgré cette petite victoire, la France retient son souffle pour Kylian Mbappé qui a dû céder sa place puisqu’il s’est fracturé le nez. Il pourrait déclarer forfait pour la suite de la compétition.

J.S

18 juin 2024 par ,