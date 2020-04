Valentin Agon libéré de quarantaine

Le promoteur de l’Apivirine Valentin Agon mis en quarantaine à son retour du Burkina-Faso a été libéré ce mercredi 15 avril 2020.

‹‹ (...) après 18 jours avec des malades de Coronavirus au Burkina, je suis rentré sans virus parce que je prends Apivirine matin midi et soir et après 16 jours de quarantaine au Bénin les tests de dépistage sont aussi négatifs preuve que je n’ai pas importé de Covid-19 mais je suis son vainqueur même plus que vainqueur ›› , a notifié Dr Valentin Agon.

Il a été mis en quarantaine dès son arrivée à l’aéroport international de Cotonou le 31 mars 2020 en application de l’une des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19.

Dr Valentin Agon a la ferme conviction que toute l’Afrique triomphera du Coronavirus par Apivirine ‹‹ car là où ce médicament passe, le Coronavirus trépasse ››. ‹‹ Il n’y aura pas une hécatombe en Afrique ! La lutte continue ››, a-t-il déclaré.

16 avril 2020 par