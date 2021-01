Une situation alarmante sur la Covid-19 dans le Borgou au Benin

Le Bénin continue d’enregistrer des cas de coronavirus. La situation est inquiétante dans certains départements du Bénin dont le Borgou.

Selon les informations, en 45 jours il y a eu plus de cas dans le Borgou que pendant les 10 derniers mois. A Parakou, plusieurs sujets seraient déclarés positifs au Covid-19, selon le directeur départemental de la santé.

Au niveau national, le bilan des autorités sanitaires à la date du 12 janvier fait état de 122 cas actifs pour un total de 3413 cas confirmés dont 3245 guéris et 46 décès.

Les principaux symptômes du covid-19 sont : la fièvre, le rhume, la toux, la perte du goût ou de l’odorat et des douleurs musculaires. Au moindre symptôme, l’individu doit contacter le centre d’informations au numéro gratuit 136.

