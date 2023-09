Une quarantaine de journalistes de l’espace UEMOA en formation à Saly Portudal au Sénégal

La commission Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a initié un atelier de renforcement de capacité à Saly Portudal au Sénégal, au profit des journalistes des 8 pays de l’union. L’ouverture de la session a été présidée ce 18 septembre 2023 par la Représentante Résidente de la Commission au Sénégal, Aïssa KABO, en présence de la Directrice de la Communication, Aminata MBODJ et du Coordonnateur de la Plateforme Médias UEMOA, Léonard DOSSOU.

« Enjeux de la conjoncture économique dans l’espace UEMOA » c’est le thème de l’atelier de formation qui regroupe une quarantaine de journalistes à l’hôtel "Les Amaryllis" de Saly Portudal au Sénégal. L’objectif de la formation est de renforcer la capacités des journalistes de l’espace UEMOA, dans le traitement des informations économiques et financière dans la sous-région pour une compréhension plus facile et appropriée de la population de l’espace UEMOA.

Le coordonnateur de la Plateforme Médias UEMOA, Léonard DOSSOU a rappelé que la mise en oeuvre de la plate forme de l’UEMOA répond a un besoin, celui de créer un creuset entre la Commission de l’UEMOA et les médias des différents pays de l’espace communautaire.

« (...) depuis des années il n’existait pas un cadre d’échange entre la commission de l’UEMOA et les médias de notre espace communautaire. Aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Il y a une nouvelle saison de collaboration et d’échanges et d’activités entre les médias de notre espace communautaire. Notre plateforme est là pour accompagner les différents organes de la Commission de l’UEMOA », a-t-il souligné. Au nom des membres de la plateforme et de l’ensemble des journalistes présents, il a remercié le Président de la Commission Abdoulaye DIOP, qui a bien voulu offrir cette opportunité aux journalistes de renforcer leurs capacités.

Avant de lancer les travaux, la Représentante Résidente de la Commission de l’UEMOA au Sénégal, Aïssa KABO a fait savoir : « Notre souhait est que par vos plumes, vos sons et vos images, les populations soient davantage sensibilisées sur les questions de développement portées par l’Union notamment à travers le Cadre d’Actions Prioritaires de la Commission de l’UEMOA pour la période 2021-2025 (CAP 2025) ».

Pendant cinq jours, les journalistes seront entretenus sur les problématiques liées aux questions économiques et financières pour maîtriser au mieux le langage et les mécanismes économiques et financiers.

Il faut préciser que c’est le Professeur Seydi Ababacar DIENG, Maître de Conférences Agrégé de l’Université Cheikh Anta DIOP, qui se chargera de la formation assisté du Directeur de la Prévision et des Etudes Economiques de la Commission de l’UEMOA, Kalidou THIAW.

