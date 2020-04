Une nouvelle destination s’annonce pour Olivier Verdon

Le coronavirus ne bloque pas les négociations d’un probable transfert de Olivier Verdon. De sources concordantes, l’ancien sochalien, joueur de Alaves club de la liga espagnole, actuellement à Eupen en Jupiler Pro league en Belgique pourrait signer dans un club de niveau Europa league la saison prochaine. Ses prestations individuelles en Belgique cette saison et sa régularité militent largement en sa faveur. Les recruteurs venus de l’Espagne, de l’angleterre,de l’Allemagne, et des pays-bas sont intéressés par son profil . Olivier Verdon, joueur de caractère et de défi, a des offres alléchantes. Quand le Coronavirus perdra son match, le défenseur central aura l’embarras du choix. Des offres entre 3 et 5 millions d’euros. Restera t-il en Belgique, ira t-il en Espagne, en Angleterre ou aux Pays-Bas ? Une certitude, le joueur de 24 ans est très sollicité. Vivement la mort du coronavirus pour que vive le football.

Paul Tonon

4 avril 2020 par