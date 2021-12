Une nouvelle Stratégie numérique de la Francophonie au service des populations

Les Ministres et chefs de délégation des Etats et gouvernements membres de plein droit à la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) se sont réunis, ce vendredi 10 décembre 2021, en visioconférence, sous la présidence de M. Othman Jerandi, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger et Président en exercice de la CMF.

Après avoir écouté le rapport de la Secrétaire générale l’OIF, Louise Mushikiwabo, les ministres ont exprimé leur soutien à la modernisation de l’Organisation, notamment à travers l’élaboration du Règlement unique des instances de la Francophonie. Il s’agit d’un cadre normatif renouvelé plus lisible et plus efficient, qui permettra une meilleure anticipation et gestion de ces instances. Ils ont également salué les avancées du travail de transformation de l’OIF, avec la poursuite du déploiement des projets phares sur le terrain malgré les conditions sanitaires et sécuritaires, en particulier en faveur des jeunes et des femmes.

Point saillant de cette Conférence ministérielle, les États et gouvernements ont adopté la Stratégie de la Francophonie numérique 2022-2026, priorité de l’OIF. Cette stratégie vise un espace numérique inclusif au service des populations francophones, notamment par la réduction de la fracture numérique et la découvrabilité des contenus francophones.

Les ministres ont prévu de se retrouver au premier trimestre 2022 pour aborder les questions politiques et finaliser le cadre normatif, texte de référence de la Francophonie.

L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.

