Une formation professionnelle de haut niveau en ESCRIME s’ouvre ce lundi

La Fédération Béninoise d’Escrime (FBE) organise à partir de ce lundi 28 avril 2025, une formation professionnelle de haut niveau à l’intention de 25 stagiaires répartis sur l’ensemble du territoire national. La formation prévue pour durer 5 jours sera assurée par un expert de la Fédération Internationale d’ESCRIME (FIE), le tunisien Ferjani SALAH.

La FBE, sous le leadership éclairé de son président, Jacques T. OKOUMASSOUN œuvre pour le renforcement des capacités des escrimeurs et des arbitres d’escrime au Bénin. 25 stagiaires vont bénéficier dès ce lundi 28 avril 2025, d’une formation professionnelle de haut niveau à l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et du Sport (INJEPS) à Porto-Novo. Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement la FBE, est soutenue par le Comité International Olympique (CIO) à travers le Comité National Olympique et Sportif Béninois (CNOS-BEN).

Les participants à cette formation d’envergure nationale et internationale, proviennent des centres de formation répandus à travers tout le territoire national. A la FBE, toutes les dispositions sont prises pour le plein succès de l’événement.

27 avril 2025