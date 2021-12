Une élève violée par 05 hommes à Allêgleta

Viol collectif d’une élève en classe de 1ère par plusieurs hommes à Allêgleta dans la commune d’Abomey-Calavi.

Cinq jeunes hommes auraient violé une élève en classe de première à Allêgleta. Selon l’Ong Famille Nutrition et Développement - Fnd, les faits remontent en juillet 2021. Après le viol, l’élève n’a rien dit à sa mère pour éviter les représailles. En octobre dernier, l’élève a découvert qu’elle était enceinte. « Elle fut conduite par sa mère au commissariat pour porter plainte contre les mis en cause. Le commissariat aurait délivré deux fois de suite des convocations qui sont transmis au délégué », informe l’Ong Fnd.

Les présumés violeurs ne se sont jamais présentés au commissariat. La même source renseigne que « les parents de la jeune fille se seraient rendus dans la maison où le viol a été commis et auraient appris avec amertume que les mis en cause ont quitté les lieux le jour même où ils ont reçu la première convocation et sont introuvables jusqu’à présent ».

Les présumés auteurs d’abus sexuels d’une élève en classe de 4ème dans la commune de Zè sont également en fuite. Cette mineure aurait été séquestrée et violée par deux hommes du 14 au 15 novembre 2021 dans le village de Watazounto.

Pour la présidente de l’Ong Fnd, Hélèna Capo-Chichi, « la délivrance des convocations joue une fonction d’alerte pour l’évasion des auteurs d’abus sexuels au grand dam des victimes plus meurtries ». « Il est temps d’agir en toute responsabilité pour lever toutes les insuffisances afin que la promptitude soit désormais effective dans la prise en charge des victimes de viol ou d’abus sexuels », soutient-elle.

A.A.A

17 décembre 2021 par ,