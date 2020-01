Une dizaine d’entreprises récompensés au Bénin CEO Awards

La première édition de la soirée de distinction, ‘’Benin CEO AWARDS’’ s’est tenue ce samedi 11 Janvier 2020 à l’hôtel Novotel de Cotonou. Une dizaine de meilleurs dirigeants d’entreprise du Bénin dans divers secteurs d’activités ont été honorés.

La cérémonie a réuni des dirigeants, des chefs d’entreprises, des membres de la société civile, des leaders économiques et des hommes de média. Elle a également connu la présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste T. Kérékou, son homologue de l’industrie et du commerce Mme Shadiya Alimatou Assouman et des députés.

La prestigieuse cérémonie de distinction ‘’Bénin CEO Awards’’ a honoré les meilleurs dirigeants qui font bouger les lignes en République du Bénin.

Selon le président du comité d’organisation de la cérémonie, Ulrich Adjovi, « les lauréats sont distingués parmi leurs pairs par la réalisation d’opérations majeures, leur impact notable sur les activités de leur entreprise et sur le paysage entrepreneurial béninois de même qu’à travers leur leadership et leur réputation ».

Les modèles de managers ont été jaugés sur des critères d’évaluation incluant aussi bien le contribuable que les rendements et la visibilité des structures pilotées par ces derniers. C’est le Cabinet PVRM spécialisé dans les études de marchés et sondages qui a été sollicité pour l’identification des lauréats ‘’Bénin CEO Awards’’. D’après le consultant principal M. Odilon Gbaguidi, la sélection des lauréats a respecté une démarche scientifique. Il y a eu la phase qualitative qui a permis de « relever les différents critères possibles de choix des meilleurs dirigeants de chaque catégorie » et la phase quantitative au cours de laquelle ces critères ont été utilisés dans un questionnaire adressé à la population. Tout ceci avec l’appui de AVIS+, premier et plus fiable panel consommateur en Afrique.

« PVRM a veillé à la qualité et aux traitements des données d’étude de façon indépendante en respectant les normes en vigueur en termes d’étude de marchés », a-t-il certifié.

10 trophées et 03 prix d’excellence managériale

10 chefs d’entreprises ont reçu des trophées dans leur catégorie en tant que meilleurs modèles de managers. Il s’agit de Charlemagne Andoche Amoussou, créateur de Lolo Andoche (Best CEO Impact Culture et Mode) ; Stephen Blewett de MTN Bénin (Best CEO Entreprise privée pourvoyeuse d’emplois et œuvrant au Bien-Etre du personnel) ; Abdel Hakim Amzat de Laha Production (Best CEO Production Audiovisuelle et Cinéma) ; Komi L. Noulekou de Ecobank (Best CEO Banque œuvrant pour l’inclusion financière) et Sébastien Y. Manager, de la Sobebra (Best CEO Compagnie industrielle et éco citoyenne).

Dans la catégorie ‘’Best CEO Transport et automobile’’, c’est Valéry Alapini de Les Bagnoles Motors qui a reçu le trophée. Virgile Toffodji de la société MTN Mobile Money a été honoré dans la catégorie ‘’Best CEO Solutions de paiement électronique’’. Hervé Zongo de CMA-CGM Bénin a reçu la distinction pour la catégorie ‘’Best CEO Entreprise de consignation maritime’’. Tony Chagoury de La Roche et Elim Name de Mikem Technologie ont été les lauréats dans la catégorie ‘’Best CEO Entreprise fournisseur de matériaux de construction’’ et celle de ‘’Best CEO Solutions technologiques et meilleurs services numériques’’.

Les entreprises d’excellence

Trois parmi ces dirigeants d’entreprises ayant fortement contribué au développement du pays, à travers une croissance remarquable, la mise en œuvre de projets inclusifs, des initiatives à fort impact économique social et sociétal ont été récompensés.

Le premier prix de l’excellence managériale a été discerné à Sébastien Y. Manager de la Société Béninoise de Brasseries (Sobreba), le deuxième au directeur général du groupe Ecobank Komi Noulekou et le dernier à Stephen Blewett, directeur général de de Spacetel-Benin-Sa (Mtn).

Se réjouissant de cette noble initiative, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi a félicité les lauréats de la première édition de ‘’Benin CEO Award’’. A en croire Modeste Kérékou, sous le leadership du président Patrice Talon, « le Bénin vit une accélération, une transformation avec pour objectif de le positionner comme un pays phare où il plait aux chefs d’entreprises d’ici et d’ailleurs d’investir ».

Dans le cadre des réformes entamées pour l’amélioration du climat des affaires, le ministre Kérékou a annoncé l’adoption du nouveau code de l’investissement et une loi relative à la promotion et le développement des moyennes et petites entreprises au cours du premier trimestre de l’année 2020.

Le ministre de l’industrie et du commerce Mme Shadiya Alimatou Assouman a assuré que le gouvernement béninois donne le meilleur de lui-même pour que le monde des affaires soit plus fructueux pour les chefs d’entreprises.

La soirée a été également marquée par des présentations d’éminents speakers sur des thèmes tels que : « La Banque 2.0 – La Digitalisation : un enjeu stratégique pour le secteur bancaire en Afrique » et « Banque et cyber sécurité ».

Les thèmes ont été présentés respectivement par Laurence Do Rego, directrice de la réglementation et de la conformité du groupe bancaire Ecobank et Ouanilo Medegan, directeur général ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ».

Le président du comité d’organisation de la cérémonie, Ulrich Adjovi a remercié les différents partenaires qui ont fait de cette première édition de ‘’Benin CEO Awards’’ un succès. Il invite les lauréats à considérer le trophée « pas juste comme un matériel mais un encouragement à aller plus loin ».

Akpédjé AYOSSO

12 janvier 2020