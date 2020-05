Une députée injurie un policier en public

Le scrutin de ce dimanche 17 mai 2020 a été marqué par un fait peu ordinaire au centre de vote de l’EPP Adogléta (Akpakpa), à Cotonou. Une députée de la 8ème législature a proféré des injures à l’endroit d’un agent de la Police républicaine.

Selon les témoins de la scène, l’élue du peuple aurait entrepris de sillonner les postes de vote de l’école sans l’aval des agents électoraux. Un comportement qui serait proscrit et l’un des policiers présents sur les lieux, s’y est interposé.

Face à la pagaille qu’allait engendrer ce comportement de la députée, le commissaire de Sègbèya est intervenu pour les sortir.

Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, on aperçoit la députée très remontée montrant du doigt un policier qui se serait jeté sur elle. Malgré l’intervention de son garde-du corps, elle n’a pu contenir sa colère. Peu s’en fallait qu’on assiste à une bagarre, ont regretté les témoins. « Autant les députés représentent la nation, autant les hommes en uniforme représentent la nation. On n’insulte pas un policier », ont dénoncé certains témoins de la scène. « Imbécile, Djimankplon (mal-poli, ndlr) », aurait proféré la députée à l’endroit de l’agent des forces de sécurité.

F. A. A.

18 mai 2020 par