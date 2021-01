Une délégation du port de Cotonou à la frontière bénino-nigeriane

Une délégation de la communauté portuaire de Cotonou conduite par le Directeur des ports et le directeur général du port de Cotonou s’est rendue ce mardi 19 janvier 2021 à la frontière bénino-nigeriane de Sèmè- Kraké.

Accompagné de responsables de terminaux, de manutentionnaires, d’armateurs de transitaires béninois, etc, le directeur des ports et le directeur du port autonome de Cotonou ainsi que leurs homologues des douanes nigérianes ont tenu une séance de travail. La mise en œuvre effective de la réouverture des frontières était au cœur des échanges. La délégation a visité le site de dépotage des conteneurs en provenance ou à destination du Nigeria via le port de Cotonou. L’objectif de la visite est d’étudier les modalités de mise en service du site.

