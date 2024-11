Une délégation de l’Union des Comores échange avec le Pr Dorothé Sossa

A la tête d’une délégation, le Président de la chambre constitutionnelle et électorale de la Cour suprême de l’Union des Comores a été reçu en audience, mardi 5 novembre 2024, par le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Professeur Cossi Dorothé Sossa.

« Nous sommes venus rendre visite au Président Sossa dans le cadre des échanges de la coopération juridique entre la Cour constitutionnelle du Bénin et la section constitutionnelle électorale de l’Union des Comores », a confié le Président de la chambre constitutionnelle et électorale de la Cour suprême de l’Union des Comores Rafiki Mohamed à l’issue de l’audience. Le processus électoral a déjà démarré aux Comores. La phase actuelle est celle de déploiement des candidatures pour les élections des députés, c’est-à-dire que les candidatures sont ouvertes du 1er novembre jusqu’au 10 prochain.

« Après le 10 novembre, c’est la phase de la procédure des recours sur les listes provisoires et puis nous rendrons les listes définitives avant la campagne électorale. Nous avons discuté de tout ça avec le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin surtout en ce qui concerne le règlement des recours et nous sommes très ravis des réponses reçues sur cette question », informe-t-il.

A en croire Rafiki Mohamed « avec les conseils reçus, les élections vont se dérouler dans une ambiance de calme, de sérénité comme nous le souhaitons, sans violence, sans dégâts ». Aux Comores, les élections législatives et communales auront lieu en janvier et février 2025 soit le dimanche 12 janvier pour le premier tour des élections législatives et le second le 16 février, en même temps que les élections communales.

Le Président de la section administrative de la Cour suprême de l’Union des Comores Abdou Said a aussi pris part à l’audience.

A.A.A

