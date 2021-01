Une délégation américaine visite les locaux du Consulat général à Dakhla

À la tête d’une délégation américaine de haut niveau, le secrétaire d’État adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, a visité dimanche 10 janvier 2021, les locaux du futur Consulat général des États-Unis d’Amérique à Dakhla au Maroc.

La délégation américaine a visité les locaux du Consulat général avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, David Fischer, le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et les présidents des conseils élus.

Le 10 décembre 2020, les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé la décision historique de reconnaître la marocanité pleine et entière du Royaume sur son Sahara.

A titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique ont décidé de l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

En dehors des Etats-Unis, de nombreux autres pays ont ouvert des consulats à Dakhla et à Laâyoune en vue de manifester leur reconnaissance de la maocanité du territoire du Sahara.

A.A.A

11 janvier 2021 par