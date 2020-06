Le gouvernement a décidé ce mercredi en conseil des ministres de l’organisation d’une campagne de plantation de cocotiers sur la bande côtière du Bénin.

Les actions entreprises depuis 2016 par le Gouvernement, pour valoriser et protéger toute la côte béninoise, ont notamment conduit à l’élaboration d’un plan d’aménagement résilient de la bande littorale qui intègre l’installation de cocoteraies. Les résultats obtenus sur les espaces déjà retenus pour ce couvert végétal méritent d’être renforcés, précise le communiqué final.

Le projet de plantation de cocotiers s’étend dans sa première phase, sur une distance de 42 km et couvre une superficie de 420 hectares. La seconde phase quant à elle, prend en compte la plantation de cocotiers sur 83 km pour une superficie de 2.490 hectares.

Les communes riveraines de la bande côtière et les communautés concernées seront associées à l’opération de reboisement de même qu’à l’exploitation des essences qui seront plantées, précise le communiqué final du Conseil des ministres.

