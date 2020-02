Un poste de police attaqué par des hommes armés

Dans la nuit de samedi à dimanche 9 février 2020, des individus armés ont attaqué le poste de police de Kérémou, situé dans la commune de Banikoara, à la frontière du Bénin avec le Burkina Faso.

Selon diverses sources, l’attaque a eu lieu vers 2 heures du matin et a duré près de deux heures. Ces hommes armés non encore identifiés ont tiré sur plusieurs habitants faisant des blessés.

Le bilan officiel n’est pas encore connu. Parmi les policiers, un agent serait décédé et un autre grièvement blessé et conduit à l’hôpital pour des soins. Aussi, les assaillants ont-ils incendié le poste de police avant de disparaître.

Un détachement de l’armée béninoise est sur les lieux depuis la matinée de ce dimanche.

Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu grâce à un renfort des forces de sécurité.

