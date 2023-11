Un policier risque 7 ans de prison pour complicité d’escroquerie via internet

Le parquet spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a requis, lundi 20 novembre 2023, 7 ans de prison contre trois personnes pour « escroquerie via internet » et un policier pour « complicité d’escroquerie via internet ». C’est dans le dossier d’arnaque des comptes de 60 marchands Mobile money depuis la prison civile d’Akpro-Missérété.

Détenus à la prison civile de Missérété, deux cybercriminels risquent une autre condamnation dans le dossier d’arnaque de compte Mobile money depuis la prison. Selon les réquisitions du substitut du procureur ce lundi 20 novembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), les deux détenus ainsi que leur ami en dehors de la prison risquent 7 ans de prison pour des faits « d’escroquerie via internet ».

Un policier gardien de prison poursuivi risque également 7 ans de prison pour « complicité d’escroquerie via internet ».

Les quatre prévenus sont appelés à verser solidairement plus de dix (10) millions de FCFA d’amende aux victimes.

Le ministère public a requis la relaxe pure et simple pour quinze autres prévenus dont 8 policiers, des agents de santé, la femme et la belle-sœur du cybercriminel présumé cerveau du dossier.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 11 décembre 2023 après les débats et réquisitions.

Les comptes Mobile money de 60 marchands money ont été vidés après avoir reçu un appel du cybercriminel les invitant à procéder à la mise à jour de leurs comptes. 21 des soixante victimes écoutées dans le dossier déclarent avoir perdu 11 millions FCFA dans cette arnaque organisée depuis la prison civile de Missérété.

M. M.

20 novembre 2023 par