Un nouveau pont en 2×2 voies sur la lagune de Porto-Novo

Un nouveau pont en deux fois deux voies avec un important tirant d’air sera construit sur la lagune de Porto-Novo. L’ouvrage fait partie des projets routiers inscrits dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026).

En dehors du nouveau pont qui sera construit, la route Sèmè-Porto-Novo longue de 10 Km sera dédoublée.

Le type de marché pour ces projets prend en compte les travaux, la maîtrise d’œuvre (actualisation des études, surveillance et contrôle des travaux), les audits (technique, comptables et financier), et la surveillance environnementale.

Un appel d’offres international sera lancé dans le cadre de ces travaux qui seront financés par le budget de l’Etat.

F. A. A.

5 janvier 2022 par