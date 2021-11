Un nouveau bureau dirige Cotonou Golf Club avec de nouveaux plans d’action

Les membres de Cotonou Golf Club ont renouvelé le bureau de l’Association au cours de l’assemblée générale ordinaire tenue le mardi 26 octobre à la Villa Livingstone, Patte D’Oie. Ce fût l’occasion pour eux, comme prévu dans l’ordre du jour de procéder à la création de nouvelles commissions.

Réunis en Assemblée générale ordinaire le mardi 26 octobre, les membres de Cotonou Golf Club ont procédé au renouvellement du bureau de leur Association. Une nouvelle équipe dirigeante s’installe malgré le maintien du président sortant, David JAMIESON à la tête du nouveau bureau. Aux postes de Vice-président et du secrétaire général, respectivement Michel AWUNOU et Gilles GUERARD ont été élus. Léopold ADJAKPA ABILE quant à lui, a été élu trésorier général de cette Association. Le capitaine des jeux est M. Anselme ATHINDEHOU. François VAN BLANDEL et Eric GILSON ont été élus 1er et 2ème Vice-Capitaines. Au niveau des commissions, le Responsable des Relations Publiques est M. Angelo CHACHA tandis que les membres du Comité Technique Partenariats et Sponsors des Tournois sont MM. Angelo CHACHA, Xavier FOUSSARD, Abdel KOUIDER, Sylvie PATOINE. Ceux qui s’occupent du Comité Technique Terrain sont David JAMIESON, François VAN BLANDEL, Eric GILSON, Anselme ATINDEHOU, François AGBAVON

Il faut souligner qu’avant l’élection du nouveau bureau les pounts ci-après à l’ordre du ont été abordés. Il s’agit de

•Présentation du rapport d’activité 2021 ;

•Présentation jeux, Tournois, résultats et index des joueurs ;

•Présentation des comptes pour l’année 2021 et Adoption ;

•Présentation plan d’action et projets 2022 ;

•Adoption des cotisations des membres et la grille tarifaire ;

•Présentation et adoption du budget de l’association pour l’exercice en 2022 ;

•Élection ou renouvellement des mandats des membres du bureau ;

•Questions diverses. : proposition pour la création de commission.

Les membres du bureau de l’Association et des commissions

Président de l’Association : David JAMIESON

Vice-président : Michel AWUNOU

Secrétaire Général : Gilles GUERARD

Trésorier Général : Leopold ADJAKPA ABILE

Capitaine des jeux : Anselme ATHINDEHOU

1er Vice-Capitaine : François VAN BLANDEL

2 èmeVice-Capitaine : Eric GILSON

Responsable des Relations Publiques : Angelo CHACHA

ComitéTechnique Partenariats et Sponsors des Tournois : Angelo CHACHA, Xavier FOUSSARD, Abdel KOUIDER, Sylvie PATOINE

Comité Technique Terrain : David JAMIESON, François VAN BLANDEL, Eric GILSON, Anselme ATINDEHOU, François AGBAVON

Il est important de rappeler que les travaux se sont déroulés dans le strict respect des gestes barrières.

Marcel HOUÉTO

2 novembre 2021 par